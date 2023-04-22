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Квартиры в Municipal Unit of Echedoros, Греция

Kalokhori
3
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5 объектов найдено
Квартира 1 комната в demos delta, Греция
Квартира 1 комната
demos delta, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается квартира площадью 1420 кв.м в Салониках. Квартира расположена на этаже и состоит и…
Квартира 2 спальни в demos delta, Греция
Квартира 2 спальни
demos delta, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 90,000
Продается квартира площадью 100 кв.м в Салониках. Квартира расположена на втором этаже и сос…
Квартира 2 спальни в Kalokhori, Греция
Квартира 2 спальни
Kalokhori, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 4/1 Этаж
€ 95,000
Продается квартира площадью 80 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на пят…
Квартира 2 спальни в Kalokhori, Греция
Квартира 2 спальни
Kalokhori, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 75,000
Продается квартира площадью 75 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на вто…
Квартира 2 спальни в Kalokhori, Греция
Квартира 2 спальни
Kalokhori, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 65,000
Продается квартира площадью 70 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на вто…

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Echedoros, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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