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Купить вилла с видом на море в Municipal Unit of Dymi, Греция

Като Ахая
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2 объекта найдено
Вилла 4 спальнив Като Ахая, Греция
Вилла 4 спальни
Като Ахая, Греция
5 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 3,750,000
Продается 3-этажная вилла площадью 600 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит из …
Вилла 5 спаленв Като Алисос, Греция
Вилла 5 спален
Като Алисос, Греция
6 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 2,200,000
Продается 2-этажная вилла площадью 550 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит из …

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Dymi, Греция

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
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