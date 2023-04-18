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Купить недвижимость с бассейном в Municipal Unit of Dymi, Греция

Като Ахая
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1 объект найдено
Вилла 4 спальнив Като Ахая, Греция
Вилла 4 спальни
Като Ахая, Греция
5 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 3,750,000
Продается 3-этажная вилла площадью 600 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит из …

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Dymi, Греция

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