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Купить коттедж в Municipal Unit of Dymi, Греция

Като Ахая
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1 объект найдено
Коттедж 4 спальнив Нифорайка, Греция
Коттедж 4 спальни
Нифорайка, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 500,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит и…

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Dymi, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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