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Коттеджи с видом на горы в Municipal Unit of Diakopto, Греция

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6 объектов найдено
Коттедж 3 спальни в Диакоптон, Греция
Коттедж 3 спальни
Диакоптон, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 150,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 95 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит и…
Коттедж 3 спальни в Диакоптон, Греция
Коттедж 3 спальни
Диакоптон, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 140,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 75 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит и…
Коттедж 3 спальни в Диакоптон, Греция
Коттедж 3 спальни
Диакоптон, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 150,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 85 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит и…
Коттедж 2 спальни в Диакоптон, Греция
Коттедж 2 спальни
Диакоптон, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 170,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Коттедж состоит из 2…
Коттедж 4 спальни в Elaionas, Греция
Коттедж 4 спальни
Elaionas, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 275,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 170 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
Коттедж 3 спальни в Диакоптон, Греция
Коттедж 3 спальни
Диакоптон, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 106 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Diakopto, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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