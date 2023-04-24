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Коттеджи в Municipal Unit of Diakopto, Греция

Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттедж 9 спален в trapeza, Греция
Коттедж 9 спален
trapeza, Греция
12 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 450,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 280 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состо…

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Diakopto, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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