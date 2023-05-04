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Виллы с видом на горы в Municipal Unit of Corinth, Греция

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1 объект найдено
Вилла 4 спальни в Municipality of Corinth, Греция
Вилла 4 спальни
Municipality of Corinth, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
€ 670,000

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Corinth, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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