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Таунхаусы с видом на море в Municipal Unit of Corinth, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус 4 спальни в Municipality of Corinth, Греция
Таунхаус 4 спальни
Municipality of Corinth, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
€ 690,000

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Corinth, Греция

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
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