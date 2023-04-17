Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Аттика
  4. периферия Аттика
  5. Municipality of Papagos - Cholargos
  6. Таунхаусы

Купить таунхаус в Municipal Unit of Cholargos, Греция

Таунхаус В архив
Очистить
1 объект найдено
Таунхаус 5 спаленв Municipality of Papagos - Cholargos, Греция
Таунхаус 5 спален
Municipality of Papagos - Cholargos, Греция
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 240,000
Продается таунхаус площадью 230 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цокольный э…

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Cholargos, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти