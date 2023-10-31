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Коттеджи в Municipal Unit of Chalkidona, Греция

Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттедж 3 комнаты в Chalcedon, Греция
Коттедж 3 комнаты
Chalcedon, Греция
Комнаты 3
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 92 кв.м в центральной Греции
€40,000

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Chalkidona, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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