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Купить недвижимость в Municipal Unit of Chalkidona, Греция

1 объект найдено
Квартира 3 спальнив Chalcedon, Греция
Квартира 3 спальни
Chalcedon, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 87,000
Продается квартира площадью 90 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на вто…

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Chalkidona, Греция

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