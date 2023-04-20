Купить недвижимость в Municipal Unit of Chalkeia, Греция

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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Chalkeia, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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