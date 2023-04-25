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Таунхаусы с видом на горы в Municipal Unit of Assos - Lechaio, Греция

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6 объектов найдено
Таунхаус 2 спальни в Kato Assos, Греция
Таунхаус 2 спальни
Kato Assos, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 225,000
Продается таунхаус площадью 125 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уров…
Таунхаус 2 спальни в Kato Assos, Греция
Таунхаус 2 спальни
Kato Assos, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 95,000
Продается таунхаус площадью 85 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 2 уровн…
Таунхаус 3 спальни в Kato Assos, Греция
Таунхаус 3 спальни
Kato Assos, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Продается таунхаус площадью 175 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 4 уров…
Таунхаус 2 спальни в Kato Assos, Греция
Таунхаус 2 спальни
Kato Assos, Греция
3 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 180,000
Продается таунхаус площадью 145 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 4 уров…
Таунхаус 4 спальни в Kato Assos, Греция
Таунхаус 4 спальни
Kato Assos, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 200,000
Продается таунхаус площадью 144 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уров…
Таунхаус 3 спальни в Kato Assos, Греция
Таунхаус 3 спальни
Kato Assos, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 260,000
Продается таунхаус площадью 159 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уров…

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Assos - Lechaio, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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