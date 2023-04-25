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Жильё с видом на море в Municipal Unit of Assos - Lechaio, Греция

9 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Асос, Греция
Квартира 2 спальни
Асос, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 110,000
Продается квартира площадью 60 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на третье…
Квартира 3 спальни в Kato Assos, Греция
Квартира 3 спальни
Kato Assos, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 137,000
Продается квартира площадью 87 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на втором…
Коттедж 5 спален в Kato Assos, Греция
Коттедж 5 спален
Kato Assos, Греция
7 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
€ 800,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 400 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
Квартира 2 спальни в Kato Assos, Греция
Квартира 2 спальни
Kato Assos, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 150,000
Продается квартира площадью 71 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на втором…
Таунхаус 3 спальни в Kato Assos, Греция
Таунхаус 3 спальни
Kato Assos, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Продается таунхаус площадью 175 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 4 уров…
Квартира 2 спальни в Kato Assos, Греция
Квартира 2 спальни
Kato Assos, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 110,000
Продается квартира площадью 65 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на втором…
Таунхаус 2 спальни в Kato Assos, Греция
Таунхаус 2 спальни
Kato Assos, Греция
3 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 180,000
Продается таунхаус площадью 145 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 4 уров…
Таунхаус 4 спальни в Kato Assos, Греция
Таунхаус 4 спальни
Kato Assos, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 200,000
Продается таунхаус площадью 144 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уров…
Таунхаус 3 спальни в Kato Assos, Греция
Таунхаус 3 спальни
Kato Assos, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 260,000
Продается таунхаус площадью 159 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уров…

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Assos - Lechaio, Греция

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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