Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Греция
  4. Municipal Unit of Assos - Lechaio
  5. Дома

Дома в Municipal Unit of Assos - Lechaio, Греция

коттеджи
5
5 объектов найдено
Коттедж 3 спальни с балконом, с камином, с кладовой в Асос, Греция
Коттедж 3 спальни с балконом, с камином, с кладовой
Асос, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
Assos Lechaio near Korinth, detached house of 125 sq.m. on a plot of 500 sq.m. with drilling…
€190,000
Коттедж 3 спальни с балконом, с кладовой в Асос, Греция
Коттедж 3 спальни с балконом, с кладовой
Асос, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
For Sale -- Residential Maisonette  -- Korinthia: Assos-Lechaio 135 Sq.m., 3 Bedrooms, 2 Bat…
€120,000
Коттедж 2 спальни с камином, с кладовой, с AirConditioning в Асос, Греция
Коттедж 2 спальни с камином, с кладовой, с AirConditioning
Асос, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 106 м²
For Sale -- Residential Detached house  -- Korinthia: Assos-Lechaio 106 Sq.m., 2 Bedrooms, 1…
€130,000
Коттедж 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с камином в Асос, Греция
Коттедж 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с камином
Асос, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 179 м²
For Sale -- Residential  -- Korinthia: Assos-Lechaio 179 Sq.m., 4 Bedrooms, 1 Bathrooms, 1 W…
€270,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings в Lecheo, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings
Lecheo, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 140 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состо…
€210,000

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Assos - Lechaio, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти