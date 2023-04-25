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Коттеджи с видом на море в Municipal Unit of Assos - Lechaio, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 5 спален в Kato Assos, Греция
Коттедж 5 спален
Kato Assos, Греция
7 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
€ 800,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 400 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Assos - Lechaio, Греция

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
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