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Коттеджи в Municipal Unit of Assos - Lechaio, Греция

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9 объектов найдено
Коттедж 3 спальни в Асос, Греция
Коттедж 3 спальни
Асос, Греция
2 ванных комнат 150 м²
€ 320,000
Korinth Assos Lechaio detached house of 150 sq.m. on a plot of 1100 sq.m. on the beach, 2 le…
Коттедж 3 спальни в Асос, Греция
Коттедж 3 спальни
Асос, Греция
1 ванных комнат 125 м²
€ 190,000
Assos Lechaio near Korinth, detached house of 125 sq.m. on a plot of 500 sq.m. with drilling…
Коттедж 3 спальни в Асос, Греция
Коттедж 3 спальни
Асос, Греция
2 ванных комнат 135 м²
€ 120,000
For Sale -- Residential Maisonette  -- Korinthia: Assos-Lechaio 135 Sq.m., 3 Bedrooms, 2 Bat…
Коттедж 2 спальни в Асос, Греция
Коттедж 2 спальни
Асос, Греция
1 ванных комнат 106 м²
€ 130,000
For Sale -- Residential Detached house  -- Korinthia: Assos-Lechaio 106 Sq.m., 2 Bedrooms, 1…
Коттедж 4 спальни в Асос, Греция
Коттедж 4 спальни
Асос, Греция
1 ванных комнат 179 м²
€ 270,000
For Sale -- Residential  -- Korinthia: Assos-Lechaio 179 Sq.m., 4 Bedrooms, 1 Bathrooms, 1 W…
Коттедж 4 спальни в Kato Assos, Греция
Коттедж 4 спальни
Kato Assos, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 205,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 150 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состо…
Коттедж 5 спален в Kato Assos, Греция
Коттедж 5 спален
Kato Assos, Греция
7 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
€ 800,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 400 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
Коттедж 2 спальни в Kato Assos, Греция
Коттедж 2 спальни
Kato Assos, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 124 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Коттедж состоит из 2…
Коттедж 4 спальни в Kato Assos, Греция
Коттедж 4 спальни
Kato Assos, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 270,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 230 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Assos - Lechaio, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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