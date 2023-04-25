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Квартиры с видом на море в Municipal Unit of Assos - Lechaio, Греция

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4 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Асос, Греция
Квартира 2 спальни
Асос, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 110,000
Продается квартира площадью 60 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на третье…
Квартира 3 спальни в Kato Assos, Греция
Квартира 3 спальни
Kato Assos, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 137,000
Продается квартира площадью 87 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на втором…
Квартира 2 спальни в Kato Assos, Греция
Квартира 2 спальни
Kato Assos, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 150,000
Продается квартира площадью 71 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на втором…
Квартира 2 спальни в Kato Assos, Греция
Квартира 2 спальни
Kato Assos, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 110,000
Продается квартира площадью 65 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на втором…

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Assos - Lechaio, Греция

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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