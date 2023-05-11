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Жильё в Municipal Unit of Asini, Греция

2 объекта найдено
Коттедж 4 спальни в Kantia, Греция
Коттедж 4 спальни
Kantia, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 760,000
Коттедж 4 спальни в Agia Paraskevi, Греция
Коттедж 4 спальни
Agia Paraskevi, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 220,000

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Asini, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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