Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии
  4. периферия Ионические острова
  5. Zakynthos Municipality

Купить недвижимость с видом на море в Municipal Unit of Artemisia, Греция

Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коттедж 3 комнатыв Касьопи, Греция
Коттедж 3 комнаты
Касьопи, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 328,233
Продается коттедж на острове Корфу. Коттедж расположился на возвышенности, от куда открывает…
Коттедж 3 спальнив District of Sitia, Греция
Коттедж 3 спальни
District of Sitia, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 646,520
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостин…
Таунхаус 4 комнатыв Панормос, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Панормос, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 3
€ 278,501
Продается таунхаус площадью 96 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распол…
Квартира 1 спальняв Неа-Потидея, Греция
Квартира 1 спальня
Неа-Потидея, Греция
2 ванных комнат
€ 64,701
Nea Potidaia ПРОДАЁТСЯ 1-комнатная квартира 1 Cпальня, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная Площадь:…
Таунхаус 2 спальнив Kitsi, Греция
Таунхаус 2 спальни
Kitsi, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,541,701
Продается таунхаус площадью 400 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
Коттедж 2 спальнив Границейка, Греция
Коттедж 2 спальни
Границейка, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 164,117
Продается 2-этажный коттедж площадью 81 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит из…
Таунхаус 2 спальнив Кастро, Греция
Таунхаус 2 спальни
Кастро, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 238,715
Продается таунхаус площадью 70 кв.м на Западном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 2 уровня…
Дом 3 спальнив Kamilari, Греция
Дом 3 спальни
Kamilari, Греция
3 ванных комнат
€ 447,931
Ираклион, красивая вилла на продажу в Камилари, была построена на холме с видом на Южно-Крит…
Квартира 3 спальнив Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
2 ванных комнат 189 м²
€ 517,609
Property Code: HPS3476 - Maisonette FOR SALE in Pylea Konstantinopolitika for €520.000 . Thi…
Дом 6 спаленв Chaniotis, Греция
Дом 6 спален
Chaniotis, Греция
6 Количество комнат 218 м² -1 Этаж
€ 597,241
Chaniotis ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 6 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 1 WC Площадь: 218 m2, 3 …
Коттедж 4 спальнив nerantza, Греция
Коттедж 4 спальни
nerantza, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 228,768
Продается 3-этажный коттедж площадью 124 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состо…
Квартира 2 спальнив Flogita, Греция
Квартира 2 спальни
Flogita, Греция
1 ванных комнат 75 м²
€ 114,471
Квартира расположена в конце тихой дачной деревни Paralia Dionisiou Beach в ее вымолке под н…

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Artemisia, Греция

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти