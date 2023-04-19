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Купить недвижимость в Municipal Unit of Artemisia, Греция

1 объект найдено
Коттедж 3 спальнив Агии Пантес, Греция
Коттедж 3 спальни
Агии Пантес, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 525,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 480 кв.м на острове Закинф. Первый этаж состоит из 3 сп…

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Artemisia, Греция

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