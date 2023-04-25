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Виллы в Municipal Unit of Argyroupoli, Греция

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1 объект найдено
Вилла 4 спальни в Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Вилла 4 спальни
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
8 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается 3-этажная вилла площадью 1560 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из одной спальной…

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Argyroupoli, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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