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Таунхаусы с бассейном в Municipal Unit of Argyroupoli, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус 5 спален в Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Таунхаус 5 спален
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
7 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,200,000
Продается таунхаус площадью 470 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольный э…

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Argyroupoli, Греция

с видом на горы
с видом на море
недорогая
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