Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Аттика
  4. периферия Аттика
  5. Municipality of Elliniko - Argyroupoli
  6. Таунхаусы

Таунхаусы с видом на горы в Municipal Unit of Argyroupoli, Греция

Таунхаус В архив
Очистить
1 объект найдено
Таунхаус 4 спальни в Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Таунхаус 4 спальни
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается таунхаус площадью 185 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Третий этаж…

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Argyroupoli, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти