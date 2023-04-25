Вилла 4 спальни Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция 8 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1

Цена по запросу

Продается 3-этажная вилла площадью 1560 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из одной спальной…