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Коттеджи в Municipal Unit of Argyroupoli, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 3 спальни в Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 530,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 122 кв.м в Афинах. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Argyroupoli, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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