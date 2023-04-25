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Квартиры в Municipal Unit of Argyroupoli, Греция

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4 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 260,000
Продается квартира площадью 58 кв.м в Афинах. Квартира расположена на этаже и состоит из Нед…
Квартира 2 спальни в Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 260,000
Продается квартира площадью 75 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
Квартира 1 комната в Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Квартира 1 комната
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается квартира площадью 170 кв.м в Афинах. Квартира расположена на этаже и состоит из Не…
Квартира 3 спальни в Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 150,000
Продается квартира площадью 118 кв.м в Афинах. Квартира расположена на первом этаже и состои…

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Argyroupoli, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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