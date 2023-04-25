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  5. Municipality of Elliniko - Argyroupoli

Жильё в Municipal Unit of Argyroupoli, Греция

9 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 260,000
Продается квартира площадью 58 кв.м в Афинах. Квартира расположена на этаже и состоит из Нед…
Квартира 2 спальни в Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 260,000
Продается квартира площадью 75 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
Квартира 1 комната в Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Квартира 1 комната
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается квартира площадью 170 кв.м в Афинах. Квартира расположена на этаже и состоит из Не…
Дом 2 спальни в Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Дом 2 спальни
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
1 ванных комнат 110 м²
€ 130,000
Код недвижимости: 1410 - ПРОДАЕТСЯ 2 спальни, Дом общей площадью 110 кв.м, на первом этаже A…
Вилла 4 спальни в Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Вилла 4 спальни
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
8 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается 3-этажная вилла площадью 1560 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из одной спальной…
Таунхаус 5 спален в Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Таунхаус 5 спален
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
7 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,200,000
Продается таунхаус площадью 470 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольный э…
Таунхаус 4 спальни в Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Таунхаус 4 спальни
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается таунхаус площадью 185 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Третий этаж…
Квартира 3 спальни в Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 150,000
Продается квартира площадью 118 кв.м в Афинах. Квартира расположена на первом этаже и состои…
Коттедж 3 спальни в Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 530,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 122 кв.м в Афинах. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Argyroupoli, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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