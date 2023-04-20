Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии
  4. периферия Пелопоннес
  5. Municipality of Argos and Mykines

Купить недвижимость в Municipal Unit of Argos, Греция

Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Вилла 4 спальнив Chaniotis, Греция
Вилла 4 спальни
Chaniotis, Греция
2 ванных комнат 130 м²
€ 665,843
Код недвижимости: 1 -414 - Вилла на продажу в Паллини-Чаниотис за € 690.000. Это 130 кв. Вил…
Дом 1 комнатав периферия Пелопоннес, Греция
Дом 1 комната
периферия Пелопоннес, Греция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м²
Цена по запросу
Код недвижимости: 11414 - Дом на продажу в Краниди Панорама за € 90.000. Это 55 кв. Дом пост…
Дом 3 спальнив Македонии и Фракии, Греция
Дом 3 спальни
Македонии и Фракии, Греция
4 Количество комнат 250 м² Количество этажей 3
€ 481,020
Продается таунхаус площадью 250 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
Вилла 5 спаленв Афины, Греция
Вилла 5 спален
Афины, Греция
7 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
€ 757,538
Продается 3-этажная вилла площадью 360 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из 2 спальных комн…
Коттедж 3 спальнив Agia Triada, Греция
Коттедж 3 спальни
Agia Triada, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 328,931
Продается 3-этажный коттедж площадью 286 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
Дом 4 спальнив Македонии и Фракии, Греция
Дом 4 спальни
Македонии и Фракии, Греция
152 м²
€ 601,276
Продается 3-этажный коттедж площадью 152 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
Дом 3 комнатыв Lydia, Греция
Дом 3 комнаты
Lydia, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 238 м²
€ 85,000
Филиппой Врисула: Продается отдельно стоящий дом 238 кв.м. в 810 кв.м. участок из 2 отдельны…
Квартира 3 спальнив Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
2 ванных комнат 133 м²
€ 355,000
Код недвижимости: HPS3839 - Квартира на продажу в Pylea Center для € 355.000 . Это 133 кв. …
Дом 4 спальнив Македонии и Фракии, Греция
Дом 4 спальни
Македонии и Фракии, Греция
7 Количество комнат 240 м²
€ 601,276
Продается 4-этажная вилла площадью 240 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Цокольны…
Квартира 3 спальнив Иерисос, Греция
Квартира 3 спальни
Иерисос, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 249,190
Продается квартира площадью 125 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Квартира распол…
Дом 5 спаленв Trilofos, Греция
Дом 5 спален
Trilofos, Греция
5 Количество комнат 500 м² -1 Этаж
€ 1,000,000
Center ПРОДАЁТСЯ Дом 5 Cпальни, 1 Кухня 3 Ванная Площадь: 500 m2, 3 Уровни, Не важно, Скла…
Вилла 6 спаленв Месимерион, Греция
Вилла 6 спален
Месимерион, Греция
8 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 847,246
Продается 3-этажная вилла площадью 240 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из 2 спальных …

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Argos, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти