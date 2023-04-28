ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Греции
Новые дома в Греции
Все новостройки в Греции
9
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Греции
Жилая
Квартира в Греции
Студия
Дом в Греции
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Земельные участки в Греции
Элитная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Греции
Магазин
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Греции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Замок
Шале
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Греция
Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии
периферия Ионические острова
demos leukadas
Жильё с видом на горы в Municipal Unit of Apollonioi, Греция
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Таунхаус 2 спальни
Неос-Мармарас, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
1/1 Этаж
€ 195,000
Продается таунхаус площадью 40 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
Дом 3 спальни
Никити, Греция
2 ванных комнат
120 м²
€ 275,000
Комплекс расположен в пригороде деревни Никити в 200 метрах от живописного песчаного пляжа. …
Дом 3 спальни
Греция, Греция
180 м²
€ 320,399
Продается 3-этажный коттедж площадью 180 кв.м в северной Греции. Цокольный этаж состоит из г…
Квартира 3 спальни
Olympiaki Akti Beach, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
3/1 Этаж
€ 93,000
Продается квартира площадью 100 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на четверт…
Квартира 1 спальня
Analipsi, Греция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
1/1 Этаж
€ 188,000
Продается квартира площадью 74 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на втором этаже и …
Вилла 5 спален
Кокинон-Хорион, Греция
6 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 900,000
Продается 3-этажная вилла площадью 290 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из одной…
Квартира 2 спальни
Сикея, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
1/1 Этаж
€ 160,000
Продается квартира площадью 105 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира рас…
Дом 6 спален
периферия Центральная Македония, Греция
440 м²
€ 1,001,246
Продается 3-этажный коттедж площадью 440 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
Дом 3 спальни
Municipality of Athens, Греция
120 м²
€ 380,473
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит…
Квартира 2 спальни
Афины, Греция
6 Количество комнат
1 ванных комнат
77 м²
3/1 Этаж
€ 198,450
Таунхаус 3 спальни
Milies, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 270,000
Продается таунхаус площадью 184 кв.м в Аспровальте. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый…
Дом 4 спальни
Municipality of Athens, Греция
5 Количество комнат
370 м²
Количество этажей 3
€ 330,411
Продается таунхаус площадью 370 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
Параметры недвижимости в Municipal Unit of Apollonioi, Греция
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты