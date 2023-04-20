Купить недвижимость в Municipal Unit of Apollonioi, Греция

Вилла 4 спальни Като Ахая, Греция 5 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1

€ 3,737,850

Продается 3-этажная вилла площадью 600 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит из …