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Виллы с видом на море в Municipal Unit of Antirrio, Греция

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1 объект найдено
Вилла 4 спальни в platanites, Греция
Вилла 4 спальни
platanites, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 530,000
Продается 3-этажная вилла площадью 250 кв.м в центральной Греции. Цокольный этаж состоит из …

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Antirrio, Греция

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
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