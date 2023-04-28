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Жильё с видом на горы в Municipal Unit of Antirrio, Греция

4 объекта найдено
Таунхаус 1 комната в platanites, Греция
Таунхаус 1 комната
platanites, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 165,000
Таунхаус расположен в районе Като Платанитис, муниципалитета города Нафпактос. Таунхаус нахо…
Таунхаус 3 спальни в platanites, Греция
Таунхаус 3 спальни
platanites, Греция
4 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 450,000
Продается таунхаус площадью 100 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 3 уровнях.…
Коттедж 4 спальни в makyneia, Греция
Коттедж 4 спальни
makyneia, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из 3…
Таунхаус 3 спальни в ano platanites, Греция
Таунхаус 3 спальни
ano platanites, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 195,000
Продается таунхаус площадью 150 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 3 уровнях.…

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Antirrio, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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