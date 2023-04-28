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Коттеджи с видом на горы в Municipal Unit of Antirrio, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 4 спальни в makyneia, Греция
Коттедж 4 спальни
makyneia, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из 3…

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Antirrio, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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