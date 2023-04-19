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Купить коттедж в Municipal Unit of Anaktorio, Греция

Vonitsa
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1 объект найдено
Коттедж 1 комнатав Vonitsa, Греция
Коттедж 1 комната
Vonitsa, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 145,000
Продается коттедж площадью в 220 кв.м в городе Воница.Коттедж состоит из:Квартиры 40 кв.м на…

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Anaktorio, Греция

с видом на горы
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с бассейном
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