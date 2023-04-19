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Купить квартиру с видом на горы в Municipal Unit of Anaktorio, Греция

Vonitsa
2
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2 объекта найдено
Квартира 2 спальнив Vonitsa, Греция
Квартира 2 спальни
Vonitsa, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается квартира площадью 80 кв.м в центральной Греции. Квартира расположена на первом эта…
Квартира 3 спальнив Vonitsa, Греция
Квартира 3 спальни
Vonitsa, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 78,000
Продается квартира площадью 100 кв.м в центральной Греции. Квартира расположена на втором эт…

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Anaktorio, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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