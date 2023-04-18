Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Фессалии и Центральной Греции
  4. периферия Центральная Греция
  5. demos delphon
  6. biniane

Купить недвижимость в Municipal Unit of Amfissa, Греция

Амфиса
2
2 объекта найдено
Коттедж 4 спальнив biniane, Греция
Коттедж 4 спальни
biniane, Греция
6 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 220,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 430 кв.м в центральной Греции. Цокольный этаж состоит и…
Коттедж 4 спальнив biniane, Греция
Коттедж 4 спальни
biniane, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 150,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 240 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из 2…

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Amfissa, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти