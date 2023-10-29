ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Жилая
Греция
Municipal Unit of Akrata
Квартиры
Квартиры в Municipal Unit of Akrata, Греция
Квартира
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, на первой береговой линии
Municipality of Athens, Греция
4
170 м²
1
Продается таунхаус площадью 170 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Пятый этаж …
€844,893
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Municipality of Athens, Греция
3
80 м²
5/1
Продается квартира площадью 80 кв.м в Афинах. Квартира расположена на шестом этаже и состоит…
€348,087
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Рафина, Греция
6
3
600 м²
1
Продается 2-этажная вилла площадью 600 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спальной …
€1,88 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Никити, Греция
2
1
74 м²
Код недвижимости: HPS3680 - Мезонет НА ПРОДАЖУ в Ситония Никити за € 150.000 . Это 74 кв. Ме…
€150,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Municipality of Athens, Греция
3
130 м²
4/4
Продается квартира площадью 130 кв.м в Афинах. Квартира расположена на четвертом этаже и сос…
€458,594
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Kavala Prefecture, Греция
3
1
125 м²
4
Agios Loukas, Kavala: Under construction. For sale, a 125 sq.m. maisonette-style apartment.…
€275,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Municipality of Athens, Греция
6
275 м²
3
Продается таунхаус площадью 275 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
€656,393
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на город, с furnishings
Афины, Греция
3
1
70 м²
5/1
Продается квартира площадью 70 кв.м в Афинах. Квартира расположена на шестом этаже и состоит…
€118,975
1
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Kastelli, Греция
5
1
120 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 3 спал…
€198,291
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Афины, Греция
5
4
220 м²
1
Продается таунхаус площадью 220 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Пятый этаж …
€475,899
Рекомендовать
Вилла 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лукисия, Греция
1
200 м²
1
Продается вилла площадью 200 кв.м на острове Эвия. Из окон открывается великолепный вид на м…
€684,104
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты с парковкой
Municipality of Athens, Греция
4
160 м²
Продается дуплекс площадью 160 кв.м в Афинах. Дуплекс расположен на 0 уровнях. У объекта ест…
€367,978
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Municipal Unit of Akrata, Греция
с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL