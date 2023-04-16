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  7. Municipal Unit of Agios Athanasios

Купить недвижимость с бассейном в Municipal Unit of Agios Athanasios, Греция

Agios Athanasios
15
Vathylakkos
1
6 объектов найдено
Вилла 10 комнатв Anchialos, Греция
Вилла 10 комнат
Anchialos, Греция
10 Количество комнат Количество этажей 2
€ 1,900,000
Предлагаем Вашему вниманию великолепную меблированную виллу в пешей доступности от моря. Мес…
Вилла 8 комнатв Anchialos, Греция
Вилла 8 комнат
Anchialos, Греция
8 Количество комнат Количество этажей 3
€ 1,500,000
Продается прекрасная вилла в пригороде г. Салоники с очень красивым видом на Термический зал…
Коттедж 4 комнатыв Anchialos, Греция
Коттедж 4 комнаты
Anchialos, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 425,000
В пригороде Салоник предлагаются котеджи площадью 300 кв.м с различными земельными участками…
Коттедж 1 комнатав Anchialos, Греция
Коттедж 1 комната
Anchialos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 2
€ 1,350,000
Продается участок 4500кв.м с двумя домами общей площадью 220кв.м.Дома трех этажные,В подвале…
Вилла 1 комнатав Anchialos, Греция
Вилла 1 комната
Anchialos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 3
€ 2,100,000
Продаётся вилла в пригороде Салоник. Вилла состоит из трёх этажей. На первом этаже расположе…
Вилла 10 комнатв Anchialos, Греция
Вилла 10 комнат
Anchialos, Греция
10 Количество комнат Количество этажей 3
€ 1,700,000
Предлагаем Вашему вниманию роскошную виллу в пригороде Салоник. Площадь трёхуровневой виллы …

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Agios Athanasios, Греция

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитное
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