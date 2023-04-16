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Купить коттедж с видом на горы в Municipal Unit of Agios Athanasios, Греция

Agios Athanasios
7
Vathylakkos
1
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1 объект найдено
Коттедж 2 спальнив Xirochori, Греция
Коттедж 2 спальни
Xirochori, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 98,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 112 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит и…

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Agios Athanasios, Греция

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