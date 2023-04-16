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Купить коттедж в Municipal Unit of Agios Athanasios, Греция

Agios Athanasios
7
Vathylakkos
1
Коттедж В архив
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9 объектов найдено
Коттедж 2 спальнив Xirochori, Греция
Коттедж 2 спальни
Xirochori, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 98,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 112 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит и…
Коттедж 5 комнатв Anchialos, Греция
Коттедж 5 комнат
Anchialos, Греция
5 Количество комнат Количество этажей 2
€ 600,000
Продается двухэтажный коттедж с видом на море в прибрежном пригороде г. Салоники. Площадь дв…
Коттедж 4 комнатыв Anchialos, Греция
Коттедж 4 комнаты
Anchialos, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 425,000
В пригороде Салоник предлагаются котеджи площадью 300 кв.м с различными земельными участками…
Коттедж 1 комнатав Anchialos, Греция
Коттедж 1 комната
Anchialos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 2
€ 1,350,000
Продается участок 4500кв.м с двумя домами общей площадью 220кв.м.Дома трех этажные,В подвале…
Коттедж 1 комнатав Anchialos, Греция
Коттедж 1 комната
Anchialos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 3
€ 370,000
Предлагается на продажу коттедж площадью 350 кв.м в элитном районе города Салоники. Коттедж …
Коттедж 6 комнатв Anchialos, Греция
Коттедж 6 комнат
Anchialos, Греция
6 Количество комнат Количество этажей 3
€ 525,000
Продается отдельный дом в пригороде г.Салоник. Дом состоит из трех этажей и обладает собстве…
Коттедж 1 комнатав Anchialos, Греция
Коттедж 1 комната
Anchialos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 3
€ 130,000
Продаются два коттеджа на стадии строительства в пригороде Салоники. Расположены на холме с …
Коттедж 6 комнатв Anchialos, Греция
Коттедж 6 комнат
Anchialos, Греция
6 Количество комнат Количество этажей 3
€ 700,000
Предлагаем Вашему вниманию трёхэтажный коттедж в элитном районе города Салоники. На первом э…
Коттедж 4 спальнив Anchialos, Греция
Коттедж 4 спальни
Anchialos, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 370,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 340 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Agios Athanasios, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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