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Купить квартиру в Municipal Unit of Agios Athanasios, Греция

Agios Athanasios
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1 объект найдено
Квартира 1 спальняв Anchialos, Греция
Квартира 1 спальня
Anchialos, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 36,000
Продается квартира площадью 46 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на тре…

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Agios Athanasios, Греция

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