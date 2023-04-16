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  7. Municipal Unit of Agios Athanasios

Купить недвижимость в Municipal Unit of Agios Athanasios, Греция

Agios Athanasios
15
Vathylakkos
1
17 объектов найдено
Коттедж 2 спальнив Xirochori, Греция
Коттедж 2 спальни
Xirochori, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 98,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 112 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит и…
Таунхаус 5 комнатв Anchialos, Греция
Таунхаус 5 комнат
Anchialos, Греция
5 Количество комнат Количество этажей 3
€ 160,000
Предлагаем новые, трехуровневые таунхаусы в пригороде северной столицы Греции. Каждый дом им…
Вилла 5 комнатв Anchialos, Греция
Вилла 5 комнат
Anchialos, Греция
5 Количество комнат Количество этажей 3
€ 550,000
ВНИМАНИЕ СКИДКА!!! Продается трехуровневая вилла площадью 317 кв.м в городе Салоники. Цоколь…
Вилла 10 комнатв Anchialos, Греция
Вилла 10 комнат
Anchialos, Греция
10 Количество комнат Количество этажей 2
€ 1,900,000
Предлагаем Вашему вниманию великолепную меблированную виллу в пешей доступности от моря. Мес…
Вилла 8 комнатв Anchialos, Греция
Вилла 8 комнат
Anchialos, Греция
8 Количество комнат Количество этажей 3
€ 1,500,000
Продается прекрасная вилла в пригороде г. Салоники с очень красивым видом на Термический зал…
Таунхаус 4 комнатыв Anchialos, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Anchialos, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 3
€ 150,000
Продается таунхаус в пригороде г. Салоники. Площадь трехэтажного дома составляет 205 кв.м. Ц…
Коттедж 5 комнатв Anchialos, Греция
Коттедж 5 комнат
Anchialos, Греция
5 Количество комнат Количество этажей 2
€ 600,000
Продается двухэтажный коттедж с видом на море в прибрежном пригороде г. Салоники. Площадь дв…
Коттедж 4 комнатыв Anchialos, Греция
Коттедж 4 комнаты
Anchialos, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 425,000
В пригороде Салоник предлагаются котеджи площадью 300 кв.м с различными земельными участками…
Коттедж 1 комнатав Anchialos, Греция
Коттедж 1 комната
Anchialos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 2
€ 1,350,000
Продается участок 4500кв.м с двумя домами общей площадью 220кв.м.Дома трех этажные,В подвале…
Коттедж 1 комнатав Anchialos, Греция
Коттедж 1 комната
Anchialos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 3
€ 370,000
Предлагается на продажу коттедж площадью 350 кв.м в элитном районе города Салоники. Коттедж …
Коттедж 6 комнатв Anchialos, Греция
Коттедж 6 комнат
Anchialos, Греция
6 Количество комнат Количество этажей 3
€ 525,000
Продается отдельный дом в пригороде г.Салоник. Дом состоит из трех этажей и обладает собстве…
Вилла 1 комнатав Anchialos, Греция
Вилла 1 комната
Anchialos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 3
€ 2,100,000
Продаётся вилла в пригороде Салоник. Вилла состоит из трёх этажей. На первом этаже расположе…
Вилла 10 комнатв Anchialos, Греция
Вилла 10 комнат
Anchialos, Греция
10 Количество комнат Количество этажей 3
€ 1,700,000
Предлагаем Вашему вниманию роскошную виллу в пригороде Салоник. Площадь трёхуровневой виллы …
Коттедж 1 комнатав Anchialos, Греция
Коттедж 1 комната
Anchialos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 3
€ 130,000
Продаются два коттеджа на стадии строительства в пригороде Салоники. Расположены на холме с …
Коттедж 6 комнатв Anchialos, Греция
Коттедж 6 комнат
Anchialos, Греция
6 Количество комнат Количество этажей 3
€ 700,000
Предлагаем Вашему вниманию трёхэтажный коттедж в элитном районе города Салоники. На первом э…
Коттедж 4 спальнив Anchialos, Греция
Коттедж 4 спальни
Anchialos, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 370,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 340 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
Квартира 1 спальняв Anchialos, Греция
Квартира 1 спальня
Anchialos, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 36,000
Продается квартира площадью 46 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на тре…

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Agios Athanasios, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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