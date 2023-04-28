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Коттеджи в Municipal Unit of Agioi Theodoroi, Греция

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2 объекта найдено
Коттедж 3 спальни в Айи-Теодори, Греция
Коттедж 3 спальни
Айи-Теодори, Греция
1 ванных комнат 201 м²
€ 170,000
Agioi Theodoroi Korinthias settlement Katsimidi holiday house of 201sq.m. with a unique pano…
Коттедж 4 спальни в Айи-Теодори, Греция
Коттедж 4 спальни
Айи-Теодори, Греция
2 ванных комнат 201 м²
€ 230,000
Agioi Theodori Katsimidi community: country house of 201sq.m. with a unique panoramic view o…

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Agioi Theodoroi, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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