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Купить недвижимость в Municipal Unit of Agioi Theodoroi, Греция

1 объект найдено
Квартира 2 спальнив Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 86,000
Продается квартира площадью 105 кв.м в Аттике. Квартира расположена на первом этаже и состои…

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Agioi Theodoroi, Греция

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