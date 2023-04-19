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Купить вилла с видом на море в Municipal Unit of Aegira, Греция

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1 объект найдено
Вилла 10 комнатв Egira, Греция
Вилла 10 комнат
Egira, Греция
10 Количество комнат Количество этажей 1
€ 680,000
Продается 3-этажная вилла площадью 449 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Из окон открывается ви…

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Aegira, Греция

с видом на горы
с бассейном
недорогая
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