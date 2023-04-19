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Купить коттедж с видом на море в Municipal Unit of Aegira, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 3 спальнив chrysanthi, Греция
Коттедж 3 спальни
chrysanthi, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 159,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 98 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Коттедж состоит из 3 …

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Aegira, Греция

с видом на горы
с бассейном
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