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Купить недвижимость в Municipal Unit of Aegira, Греция

3 объекта найдено
Вилла 10 комнатв Egira, Греция
Вилла 10 комнат
Egira, Греция
10 Количество комнат Количество этажей 1
€ 680,000
Продается 3-этажная вилла площадью 449 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Из окон открывается ви…
Коттедж 3 спальнив chrysanthi, Греция
Коттедж 3 спальни
chrysanthi, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 159,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 98 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Коттедж состоит из 3 …
Квартира 2 спальнив Lampinos, Греция
Квартира 2 спальни
Lampinos, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 65,000
Продается квартира площадью 41 кв.м на Западном Пелопоннесе. Квартира расположена на втором …

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Aegira, Греция

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