Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии
  4. периферия Западная Греция
  5. Municipality of Aigialeia
  6. Коттеджи

Коттеджи в Municipal Unit of Aegio, Греция

Коттедж В архив
Очистить
2 объекта найдено
Коттедж 2 спальни в Valimitika, Греция
Коттедж 2 спальни
Valimitika, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 60 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Коттедж состоит из 2 …
Коттедж 3 спальни в Temeni, Греция
Коттедж 3 спальни
Temeni, Греция
4 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 2
€ 372,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 160 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состо…

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Aegio, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти