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Жильё с видом на море в Мосхато, Греция

1 объект найдено
Квартира 2 спальни в Мосхато, Греция
Квартира 2 спальни
Мосхато, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 210,000
Продается квартира площадью 84 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
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